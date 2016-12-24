Творческие коллективы МГУ им. Н.П.Огарева отправятся на гастроли в Индию

В начале марта по крупным городам Индии пройдет гастрольный тур творческих коллективов «Россия – Индия: культура объединяет». Зарубежные зрители увидят вокальные и балетные номера из мирового классического репертуара, народные и фольклорные песни и танцы, коллекции костюмов.

В гастрольном туре принимают участие студенческие коллективы и исполнители Института национальной культуры МГУ Огарева, в частности, фольклорный ансамбль «Гайги моро», театр моды «Иненармунь», ансамбль классического танца, ансамбль народно-сценического танца «Рукава» и т.д.

21 февраля во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарева состоится предпремьерный показ номеров из гастрольной программы. Начало в 17:00. Вход свободный.