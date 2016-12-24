Жителей и гостей Саранска приглашают на День мордовского короткометражного кино

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
23 февраля в кинотеатре «Россия» жители и гости Саранска смогут познакомиться с кинокартинами, снятыми в нашей республике или уроженцами Мордовии.
В программе представлены короткометражные фильмы «Тому, кто верит…», «Соседки» и «Солнце в силе. Время действовать». На мероприятии запланировано общение с авторами фильмов, в ходе которого зрители смогут узнать о нюансах творчества и задать интересующие вопросы.
Начало показов в 15:00.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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