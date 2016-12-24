Жителей и гостей Саранска приглашают на День мордовского короткометражного кино

Культура

23 февраля в кинотеатре «Россия» жители и гости Саранска смогут познакомиться с кинокартинами, снятыми в нашей республике или уроженцами Мордовии.

В программе представлены короткометражные фильмы «Тому, кто верит…», «Соседки» и «Солнце в силе. Время действовать». На мероприятии запланировано общение с авторами фильмов, в ходе которого зрители смогут узнать о нюансах творчества и задать интересующие вопросы.

Начало показов в 15:00.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Ваша земля - уникальный край»

В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии

1
Заказать рекламу
1
1
1