Жителей и гостей Саранска приглашают на День мордовского короткометражного кино

23 февраля в кинотеатре «Россия» жители и гости Саранска смогут познакомиться с кинокартинами, снятыми в нашей республике или уроженцами Мордовии.



В программе представлены короткометражные фильмы «Тому, кто верит…», «Соседки» и «Солнце в силе. Время действовать». На мероприятии запланировано общение с авторами фильмов, в ходе которого зрители смогут узнать о нюансах творчества и задать интересующие вопросы.



Начало показов в 15:00.