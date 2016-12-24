В Мордовии начнет работу Национальный детский театр

Национальный детский театр «ИНО-ИНЬ» развернет свою деятельность на базе Мордовского государственного национального драматического театра. Проект АНО «Валда ванф» был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Спектакли будут ставиться по мордовским сказкам, которые бабушки рассказывали своим внукам. В постановках планируется задействовать уникальные куклы-персонажи мордовского эпоса.

Главная цель проекта – усовершенствование владения мордовским языком, получение новых знаний о культуре мордовского народа среди детей от 3 до 7 лет, которые посетят «ИНО-ИНЬ».