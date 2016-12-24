В Музее Эрьзи откроется выставка самарской художницы-керамиста «Он и Она»

Культура

20 февраля в главном здании Музея Эрьзи откроется выставка «Он и Она» самарской художницы-керамиста Алисы Самаринкиной. В экспозиции будет представлено более 100 произведений – керамика, декоративные панно в технике батика, мелкая пластика из фаянса и живопись.

Работы Алисы Самаринкиной высоко ценятся среди коллекционеров, находятся в частных собраниях в России и за рубежом, а также хранятся в фондах Кировского художественного музея и Международного творческого центра «Эмалис».

Тематика представленных на выставке произведений разнообразна - от этнических мотивов до ультрасовременных художественных решений.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Ваша земля - уникальный край»

В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии

1
Заказать рекламу
1
1
1