В Музее Эрьзи откроется выставка самарской художницы-керамиста «Он и Она»

20 февраля в главном здании Музея Эрьзи откроется выставка «Он и Она» самарской художницы-керамиста Алисы Самаринкиной. В экспозиции будет представлено более 100 произведений – керамика, декоративные панно в технике батика, мелкая пластика из фаянса и живопись.

Работы Алисы Самаринкиной высоко ценятся среди коллекционеров, находятся в частных собраниях в России и за рубежом, а также хранятся в фондах Кировского художественного музея и Международного творческого центра «Эмалис».

Тематика представленных на выставке произведений разнообразна - от этнических мотивов до ультрасовременных художественных решений.