В Музее Эрьзи откроется выставка самарской художницы-керамиста «Он и Она»

«Ваша земля - уникальный край»
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
20 февраля в главном здании Музея Эрьзи откроется выставка «Он и Она» самарской художницы-керамиста Алисы Самаринкиной. В экспозиции будет представлено более 100 произведений – керамика, декоративные панно в технике батика, мелкая пластика из фаянса и живопись.
Работы Алисы Самаринкиной высоко ценятся среди коллекционеров, находятся в частных собраниях в России и за рубежом, а также хранятся в фондах Кировского художественного музея и Международного творческого центра «Эмалис».
Тематика представленных на выставке произведений разнообразна - от этнических мотивов до ультрасовременных художественных решений.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием