В Саранске подвели итоги окружного этапа фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье»

12 февраля в Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия состоялось заседание экспертной комиссии в рамках фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".

Членами жюри были подведены итоги фестиваля, составлен рейтинг спектаклей регионов Приволжского федерального округа, претендующих на победу в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль».

Также экспертный совет определил лучших участников фестиваля в номинациях:

«Лучшая режиссерская работа»

«Лучшая женская роль»

«Лучшая мужская роль»

«Лучшее художественное оформление»

«Лучшее музыкальное оформление».

Все видео финалистов конкурса размещены на официальном сайте фестиваля.

Результаты и имена победителей станут известны 27 марта, в Международный день театра.

Республику Мордовия в финальном этапе представляют два коллектива: Студенческий театр МГПУ (ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева») со спектаклем «Книга памяти» и АРТ-театр МОУ «Средняя школа № 27» г. о. Саранск со спектаклем «Все очень просто» по пьесе Александра Маннина.