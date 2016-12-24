В Саранске подвели итоги окружного этапа фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье»

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Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
12 февраля в Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия состоялось заседание экспертной комиссии в рамках фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".
Членами жюри были подведены итоги фестиваля, составлен рейтинг спектаклей регионов Приволжского федерального округа, претендующих на победу в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль».
Также экспертный совет определил лучших участников фестиваля в номинациях:
«Лучшая режиссерская работа»
«Лучшая женская роль»
«Лучшая мужская роль»
«Лучшее художественное оформление»
«Лучшее музыкальное оформление».
Все видео финалистов конкурса размещены на официальном сайте фестиваля.
Результаты и имена победителей станут известны 27 марта, в Международный день театра.
Республику Мордовия в финальном этапе представляют два коллектива: Студенческий театр МГПУ (ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева») со спектаклем «Книга памяти» и АРТ-театр МОУ «Средняя школа № 27» г. о. Саранск со спектаклем «Все очень просто» по пьесе Александра Маннина.
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