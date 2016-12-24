Жители Мордовии услышат «Голоса народов России»

«Радио Гордость» запускает новый проект, в котором расскажет о песнях нашей многонациональной страны. В эфире можно будет услышать композиции на национальных языках из разных регионов России. Создатели программы поставили себе цель популяризировать музыку наших народов.

Планируется выпустить около 50 передач с лучшими песнями. Присылать их можно на электронную почту pesni@radiogordost.ru. В теме обязательно указать название проекта: «ГОЛОСА НАРОДОВ РОССИИ». В сопроводительном письме необходимо в 4-5 предложениях рассказать о композиции и ее исполнителе. Приветствуется, если эта информация будет прислана голосовым сообщением.

Мордовию в проекте могут представить такие ансамбли как Торама, Мерема, Вармава, Келу, Умарина или известный в нашей республике и за ее пределами певец Андрей Бочканов.

Выпуски программы «Голоса народов России» в ближайшее время прозвучат в эфире «Радио Гордость», а также станут доступны на сайте радиогордость.рф и в его соцсетях.