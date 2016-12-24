«ЭнергосбыТ Плюс» составил антирейтинг управляющих компаний-должников Саранска

Мордовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подготовил антирейтинг управляющих компаний Саранска, которые накопили самую большую задолженность за тепло и горячую воду за 2024 год.

Всего в столице Мордовии насчитали 19 таких задолжавших УК. Отмечается, что в отношении этих организаций направлены судебные иски о взыскании долгов. Всего же общая сумма задолженности управляющих компаний превышает 33 млн руб.

В число самых крупных должников по данным «ЭнергосбыТ Плюс» вошли:

- ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» с долгом 13,7 млн руб.

- ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» c долгом более 7,1 млн руб.

- ООО «ДОМ-УПРАВЛЕНИЯ № 23» – 2 млн руб.

- ООО «ЖЭК № 8» – 1,75 млн руб.

- ООО «ЖИЛДОМУПРАВЛЕНИЕ 2» – 1,1 млн руб.

- ООО «Сура-Мордовия» – 958 тыс. руб.

«Мы напоминаем управляющим компаниям о недопустимости накопления задолженности за потребленные ресурсы, так как средства идут на поддержание рабочего состояния оборудования станции, ремонт и модернизацию теплосетевого комплекса, что в свою очередь, гарантирует надежное теплоснабжение и обеспечение горячей водой жителей», – отметил директор Мордовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Роман Гулый.