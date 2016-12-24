Спортсменка из Мордовии завоевала бронзу на первенстве России по биатлону

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В столице Мордовии на этой неделе в рамках первенства России проходят соревнования по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет. Участники уже выступили в гонке на 10 и 7,5 км, а также в смешанной эстафете.
Воспитанница Республиканской спортивной школы по зимним видам спорта Карина Крюкова в гонке среди девушек на дистанции в 7,5 км заняла третье место. Конкуренцию в борьбе за медали спортсменке из Мордовии составляли 112 биатлонисток со всей России.
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Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
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