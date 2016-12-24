Жители Мордовии могут проголосовать за лучший премьерный спектакль 2024 года

13 февраля в Мордовии стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок – номинантов премии Главы РМ в области театрального искусства «Театральная неделя». В фестивале принимают участие премьерные спектакли, поставленные в 2024 году.

C 13 по 16 февраля Экспертный совет определит победителей в нескольких номинациях:

- «Лучшая работа режиссера»

- «Лучшая мужская роль»

- «Лучшая женская роль»

- «Лучшая балетная партия»

- «Лучшая вокальная партия»

- «Лучшая роль второго плана»

- «Успешный дебют в спектакле»

- «Лучший художественный образ в кукольном спектакле»

- «Лучшее музыкальное оформление спектакля»

- «Лучшая работа художника-постановщика».

Зрители Мордовии также смогут отдать свой голос за лучшую премьеру прошедшего театрального сезона-2024, выбрать театр года и лучшего артиста. Голосование доступно по ссылке.