В краеведческом музее им. И.Д. Воронина откроется выставка «Победа будет Zа нами!»

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В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
14 февраля в краеведческом музее им. И.Д. Воронина состоится открытие выставки «Победа будет Zа нами!».
Проект, посвященный трехлетию начала СВО и Дню Защитника Отечества, представит посетителям музея фотоматериалы и экспонаты, собранные сотрудниками музея и переданные учреждению участниками специальной военной операции.
Выставка будет работать с 14 февраля по 1 июля 2025 года.
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