В краеведческом музее им. И.Д. Воронина откроется выставка «Победа будет Zа нами!»

14 февраля в краеведческом музее им. И.Д. Воронина состоится открытие выставки «Победа будет Zа нами!».

Проект, посвященный трехлетию начала СВО и Дню Защитника Отечества, представит посетителям музея фотоматериалы и экспонаты, собранные сотрудниками музея и переданные учреждению участниками специальной военной операции.

Выставка будет работать с 14 февраля по 1 июля 2025 года.