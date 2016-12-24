«У нас есть желание работать!»
В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
В ближайшую субботу, 15 февраля, в Саранском музыкальном училище им. Л.П.Кирюкова проведут День открытых дверей. В программе мероприятия значится проведение презентации и концерт преподавателей и студентов.
Также все желающие смогут ознакомиться с информацией о правилах приема и получить консультации по нескольким учебным направлениям.
Будущих талантов, а также их родителей ждут по адресу г. Саранск, ул. Гагарина, 108.
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