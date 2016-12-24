В Саранском музыкальном училище им. Л.П.Кирюкова проведут День открытых дверей

Культура

В ближайшую субботу, 15 февраля, в Саранском музыкальном училище им. Л.П.Кирюкова проведут День открытых дверей. В программе мероприятия значится проведение презентации и концерт преподавателей и студентов.

Также все желающие смогут ознакомиться с информацией о правилах приема и получить консультации по нескольким учебным направлениям.

Будущих талантов, а также их родителей  ждут по адресу г. Саранск, ул. Гагарина, 108.

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