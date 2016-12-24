7 февраля в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки. Ученых, сотрудников научно-исследовательских центров и развивающих инновации предприятий, лауреатов премии «Инженер года» поздравил руководитель региона Артём Здунов.

«Мы занимаем второе место в России по показателю удельного веса инновационных товаров, работ, услуг. Это большой результат, - сказал Глава Мордовии. - Мы всерьез занялись регистрацией изобретений, это позволит в дальнейшем капитализировать эти исследования. Третий в стране филиал Федерального института промышленной собственности находится в Саранске. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачи технологического суверенитета, выхода отечественных разработок на мировой уровень, создания научно-технических программ».

Количество заявок, поданных в Роспатент от Мордовии, за год увеличилось на 90%. Также выросли количество полученных патентов и коэффициент изобретательской активности. В восемь раз увеличилось количество случаев распоряжения исключительными правами на интеллектуальную собственность. «Это говорит о востребованности научных исследований», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии отдельно отметил значимость гуманитарных наук, поблагодарил тех, кто занимается развитием национальных языков и культуры.

Также руководитель республики обратил внимание на новое для региона направление - биотехнологии. В Саранске открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины. Это важный проект для обеспечения лекарственной безопасности страны.

Глава республики вручил награды талантливым ученым. В том числе орденом Славы Республики Мордовия II степени был награжден заведующий кафедрой строительных конструкций МГУ имени Н.П. Огарева Владимир Селяев, медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия» - профессор кафедры амбулаторно-поликлинической терапии МГУ имени Н.П. Огарева Ангелина Зорькина и заведующий кафедрой физической химии МГУ имени Н.П. Огарева Олег Томилин.

Ученых также поздравили Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и заместитель Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

Все награжденные - люди с большим профессиональным багажом и смелыми научными идеями. Профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии с курсом фармацевтической технологии МГУ имени Н.П. Огарева Вера Инчина - безусловный авторитет для своих коллег-медиков. Направления исследований кафедры очень широкие. Особенно важна сейчас, по ее словам, работа по разработке лекарств от рака. Здесь еще ученые не добились победы. А вот секрет счастья Вера Ивановна раскрыла: «Самое главное - поставить цель! И всё получится! Только надо быть смелее! Найдите свою цель в жизни - и вы будете самым счастливым человеком!»