Глава Мордовии: «Наша судебная система действует без сбоев и с максимальной отдачей»

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Глава Мордовии Артём Здунов 7 февраля принял участие в итоговом совещании судей федеральных судов и мировых судей судебных участков республики. На совещании присутствовали Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, министр юстиции РМ Сергей Конычев.
Об итогах работы судейских органов в минувшем году и задачах на предстоящий период доложил Председатель Верховного Суда Республики Мордовия Валерий Кияйкин. Он отметил: в 2024 году было рассмотрено более 200 тысяч судебных дел. Это на 10 % меньше, чем в за предшествующий период. При этом, было подчеркнуто, что нагрузка на судей с каждым годом возрастает из-за повышения сложности дел. Более 140 тысяч рассмотренных дел – это гражданские дела, около 30 тысяч – дела об административных правонарушениях, свыше 18 тысяч – административное судопроизводство. По последней категории дел взыскано около 400 млн рублей.
Стабильность судебных решений в республике остается на высоком уровне. Было отмечено, что по статданным за прошлый год по показателям качества судебных актов суды Мордовии входят в лидирующую тройку субъектов страны, а результаты работы судебной коллегии по гражданским делам по качеству принятых судебных решений оценены самыми высокими в первом кассационном округе.
Валерий Кияйкин поблагодарил руководство республики за внимание и помощь в улучшении условий работы судей региона.
«Наш Президент в качестве стратегической задачи не раз подчеркивал важность повышения доступности правосудия для граждан, обеспечения открытости деятельности судов и формирования единообразной судебной практики. Мы к этому подходим системно. Хочу поблагодарить каждого из вас, что в этот непростой для страны период, связанный с решением специальных задач, наша судебная система действует без сбоев и с максимальной отдачей», - обратился Артём Здунов к судейскому корпусу региона.
Одна из ключевых тем взаимодействия – обеспечение деятельности мировых судей. В последние три года улучшены условия работы судей за счет перемещения 14 судебных участков в семи районах, в декабре прошлого года после завершения капремонта перемещены еще шесть судебных участков мировых судей Октябрьского района Саранска. На сегодняшний день наиболее острая ситуация сохраняется со зданиями судебных участков Рузаевского и Зубово-Полянского районов. В Рузаевке подходящее помещение уже подобрано.
Особое внимание было уделено совершенствованию автоматизированной информационной системы «Организация делопроизводства мирового судьи». В 2024 году началась ее модернизация, на этот год запланирован очередной этап.
Также региональным властям и судейскому корпусу предстоит решить ряд совместных задач – это, в том числе, обеспечение жильем детей-сирот, помощь незащищенным категориям населения, многодетным семья, участникам СВО.
Глава Мордовии поблагодарил судейские органы за обеспечение условий для безопасной работы бизнеса. Президентом страны Мордовия названа в числе пяти регионов-лидеров по динамичному развитию инвестиционного климата, росту числа субъектов бизнеса по всем категориям.
«Благодарю всех вас за совместную работу в минувшем году и желаю дальнейших успехов», - подытожил Артём Здунов.
Участников совещания также приветствовал Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин. «За каждым из рассмотренных вами дел стоят реальные судьбы людей и организаций республики. Совместная работа исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти позволяет сохранять стабильность в регионе», - отметил он.
С докладом об итогах работы судов общей юрисдикции и организации правового обеспечения деятельности судов выступил начальник Управления Судебного департамента в РМ Харис Якуббаев.
В ходе мероприятия также были вручены государственные награды и подведены итоги конкурса на лучшее информационное сопровождение деятельности судебной системы.
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