Глава Мордовии и руководитель «Роснано» обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов

6 февраля в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и председателя правления АО «Роснано» Сергея Куликова. Обсуждалась реализация совместных инфраструктурных проектов на территории республики.

Было отмечено, что республика плотно сотрудничает с «Роснано» и ФИОП по разработке и продвижению многих технологических проектов для выполнения задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России.

Один из них – институт развития «Центр нанотехнологий и наноматериалов РМ». Он показывает стабильный рост и эффективность реализуемых проектов по созданию наукоемких предприятий и коммерциализации передовых российских разработок.

Наноцентр планирует дальнейшее развитие и модернизацию производственных мощностей. В планах на два предстоящих года – запуск новых линий комплектующих для силовой электроники и по изготовлению полимеров.

Стороны обсудили также реализацию совместного проекта STEELSUN по производству гибких солнечных модулей – сейчас он находится на завершающем этапе. Общий объем инвестиций превышает 624 млн рублей. Пуск завода и старт серийного производства запланирован на апрель.

Республика продолжает развитие первого и единственного в России завода по производству оптического волокна - «Оптиковолоконные Системы». Основная задача – выход на производство полного цикла, включая собственное изготовление преформ.

Еще один из проектов – университетская стартап-студия при МГУ им. Н.П. Огарева, которая создана в 2022 году для вовлечения студентов или сотрудников вуза в технологическое предпринимательство. По рейтингу ФИОП стартап-студия «Огарева» входит в лидирующую пятерку по России. Сформирован портфель из 39 стартапов, в деятельность вовлечены 110 студентов, выпускников и сотрудников.