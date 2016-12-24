В Мордовии стартовал фестиваль любительских театральных коллективов «Открытое окно»

В Мордовии открылся VII Республиканский фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов и театров малых форм «Открытое окно». В этом году фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества в России и Году исторической памяти в Республике Мордовия.

На фестивале свои конкурсные работы в различных жанрах представляют молодежные и взрослые театральные студии и любительские коллективы.

Конкурсная программа проводится по нескольким номинациям:

– Драматический спектакль

– Кукольный спектакль

– Музыкальный спектакль

– Спектакль малой формы

– Пластические, хореографические спектакли и композиции

– Литературная композиция.

Подведение итогов фестиваля состоится 14 апреля. С положением можно ознакомиться здесь.