В Мордовии стартовал фестиваль любительских театральных коллективов «Открытое окно»

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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
В Мордовии открылся VII Республиканский фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов и театров малых форм «Открытое окно». В этом году фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества в России и Году исторической памяти в Республике Мордовия.
На фестивале свои конкурсные работы в различных жанрах представляют молодежные и взрослые театральные студии и любительские коллективы.
Конкурсная программа проводится по нескольким номинациям:
– Драматический спектакль
– Кукольный спектакль
– Музыкальный спектакль
– Спектакль малой формы
– Пластические, хореографические спектакли и композиции
– Литературная композиция.
Подведение итогов фестиваля состоится 14 апреля. С положением можно ознакомиться здесь.
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