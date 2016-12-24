В Саранске повышается стоимость проезда на маршрутах частных перевозчиков

По информации Администрации Саранска, частные автотранспортные предприятия повышают стоимость проезда на отдельных автобусных маршрутах в городе. По федеральному законодательству частные перевозчики вправе устанавливать стоимость проезда самостоятельно.

Сообщается, что с 5 февраля на автобусных маршрутах №№ 10, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45 стоимость проезда составит 40 рублей. Изменение тарифов не затронет льготные категории пассажиров, для которых условия проезда в общественном транспорте останутся прежними.

В Транспортном управлении Саранска подчеркнули, что изменение стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте в ближайшее время не планируется.