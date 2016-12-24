Программа «Дороги Победы» в 2025 году охватит 30 тыс. школьников

Дети смогут посетить места боевой славы, где будут проводиться экскурсии, приуроченные к 80-летию Победы.

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Около 30 тыс. школьников охватит Всероссийская программа «Дороги Победы» в 2025 году, запланировано свыше 800 экскурсий. Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко на ХIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

«Обеспечим посещение мест боевой славы в рамках программы «Дороги Победы», свыше 800 экскурсий для 30 тыс. школьников. Во всех детских центрах пройдут тематические смены, в каждой образовательной организации пройдут торжественные линейки и большие мероприятия», – сказала она.

Также Бебешко перечислила основные мероприятия Минпросвещения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Так, 5 мая состоится урок «Разговор о важном», который будет посвящен 80-летию Победы. Десятки лучших школьных музеев представят свои экспозиции о Великой Отечественной войне в Музее Победы в рамках программы «Школьный музей Победы».

В юбилейный год в каждой школе на базе музеев и музейных уголков министерство предлагает организовать экспозиции, посвященные 80-летию Победы, и провести акцию «Книга памяти», где все дети смогут записать и рассказать историю о своих предках.

Источник: https://may9.ru