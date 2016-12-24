Музей им. И.Д. Воронина предлагает молодежи окунуться в романтику дворянской жизни

Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина приглашает молодых людей принять участие в интерактивном мероприятии «Романтика дворянской жизни». Участники узнают историю возникновения дворянского сословия и совершат променад по парадным залам дворянских усадеб (в экспозиции зала истории).

Также посетители смогут поиграть в любимые игры дворян и на мастер-классе изготовить красивый веер – неизменный атрибут роскошных балов. Он пригодится для погружения в атмосферу минувших столетий в ходе практического освоения дворянских бальных танцев.

И, конечно, будет воспроизведен сам дворянский бал.

Программа рассчитана на школьников 7-11 классов, студентов колледжей и вузов. Возможен выезд в образовательные учреждения для проведения мероприятия.

Программа проводится по предварительной записи по телефонам - 39-14-89, 39-14-97, 39-14-96.

Действует «Пушкинская карта».