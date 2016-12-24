В Саранске пройдет первенство России по фигурному катанию на коньках

Главный юниорский турнир страны соберет сильнейших спортсменов в своей возрастной категории. Среди участников - Маргарита Базылюк, Арсений Федотов, Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, а также другие талантливые фигуристы.

Напомним, что год назад победителем первенства России стал Арсений Федотов из школы Этери Тутберидзе.

Расписание соревнований:

6 февраля

14:00 - 21:50 (юниоры, юниорки - короткая программа, танцы на льду - ритм-танец)

7 февраля

13:15 - 21:05 (юниоры, юниорки - произвольная программа, пары - короткая программа)

8 февраля

12:00 - 17:00 (танцы на льду - произвольный танец, пары - произвольная программа).

Выступать спортсмены будут на льду «Огарев Арены». Билеты можно приобрести в кассах и онлайн.