Саранская мэрия приняла решение о проведении капитального ремонта в нескольких МКД

В связи с отсутствием решений собственников помещений по проведению капитального ремонта в МКД, Администрация городского округа Саранск в соответствии с ч.6 ст. 189 Жилищного кодекса РФ приняла решение о проведении капитального ремонта общего имущества в следующих многоквартирных домах:

- пр-кт 50 лет Октября, д. 31 (теплоснабжение)

- пр-кт 50 лет Октября, д. 40 (водоснабжение, водоотведение)

- ул. Р. Люксембург, д. 10 (теплоснабжение)

- ул. Федосеенко, д. 9 (крыша)

- ул. Энгельса, д. 15, к. 3 (теплоснабжение)

- ул. Энгельса, д. 21 (теплоснабжение)

- ул. Мордовская, д. 35, к. 202 (электроснабжение)

- пр-кт 60 лет Октября, д. 129 (водоснабжение, водоотведение).