Делец из Пензы поплатился штрафом за торговлю в Мордовии контрафактными сигаретами

Суд в Мордовии вынес 52-летнему торговцу из Пензы обвинительный приговор за незаконный оборот немаркированных табачных изделий. Противоправная деятельность коммивояжера была пресечена сотрудниками полиции весной прошлого года.

По данным следствия, немаркированные табачные изделия фигурант привез на рынок в Рузаевку на личном автомобиле. Вместе с другими товарами он продавал левые сигареты владельцам торговых точек и физическим лицам оптом и в розницу по 50-60 рублей за пачку. При этом контрафактный табак он держал не на виду, а в своем минивэне.

На территории центрального рынка Рузаевки полицейские обнаружили и изъяли у дельца более 10 тысяч пачек сигарет различных наименований без акцизных марок. Общая стоимость этой продукции составила свыше 1,3 млн рублей.

Свою вину житель Пензы признал в полном объеме. По информации прокуратуры РМ, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.