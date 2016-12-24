В Саранске для уборки от снега перекроют движение на двух улицах

По информации городской Администрации, в период уборки снега и наледи будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:



- с 8:00 25 января до 7:00 27 января на ул. Пролетарской (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Советской до ул. Васенко

- с 8:00 25 января до 7:00 26 января на ул. Ульянова (четная и нечетная стороны) на участке от здания № 32 до дома № 169 по ул. Энгельса.

Исключение составят общественный транспорт и спецмашины.