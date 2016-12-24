Более 20 тысяч заявок подано на дополнительный набор в программу «Время героев»

С момента начала дополнительной регистрации участников отбора в программу «Время героев» было зарегистрировано более 20 тысяч человек. Общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч.



Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12:00 по московскому времени. До этого времени также необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки всех результатов.



Вслед за федеральной программой «Время героев» аналогичные программы стартуют во всех российских регионах. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул важность этого процесса: «Темпы регистрации на программу «Время героев» говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне».



На сегодня уже 18 участников первого потока федеральной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.



Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.