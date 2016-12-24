Москвичи и гости столицы в метро знакомятся с творчеством Эрьзи

В московском метро на станции «Деловой центр» в переходе на втором этаже открылась фотовыставка «Степан Эрьзя и весь мир». Показ организован Международным фондом искусств имени С.Д. Эрьзи и метрополитеном.

Транзитные ценители искусства могут увидеть более 20 фотографий работ великого мастера из частных и музейных коллекций (в том числе зарубежных), а также уникальные архивные снимки самого скульптора из собрания фонда.

«Мы любим воспевать иностранную культуру, но забываем о своих талантливейших мастерах. Наш фонд берет на себя ответственность исправить сложившуюся ситуацию и, спасая творческое наследие нашего земляка Степана Эрьзи, популяризирует его произведения», - подчеркнул президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

Фотоэкспозиция работ гениального уроженца мордовской земли будет действовать до 3 февраля.