Определены победители регионального этапа нового VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

Определены победители регионального этапа нового VI сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль является самым масштабным театральным проектом округа, объединившим в прошлом юбилейном сезоне более 20 тысяч участников и 200 тысяч зрителей. За пять лет охват участников проекта вырос в три раза.

По итогам оценки регионального экспертного жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ в финал проекта вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Театральные постановки, ставшие финалистами фестиваля, размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты»).

Мордовию на окружном этапе фестиваля представляют арт-театр саранской школы №27 со спектаклем «Все очень просто» и студенческий театр МГПУ имени М.Е. Евсевьева со спектаклем «Книга памяти».

Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых пройдет итоговое голосование жюри для определения победителей конкурса. Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

В этом году сохранились традиционные номинации: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».

Победители Фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Лауреаты Фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, смогут принять участие в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».

Кроме того, есть уникальная возможность продемонстрировать свои творческие способности в традиционном конкурсе плакатов и афиш, подробнее о котором можно узнать на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Конкурс плакатов и афиш»).

Организаторами фестиваля «Театральное Приволжье» являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Удмуртской Республики, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.