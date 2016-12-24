В Мордовии 20 января ожидаются кратковременные перерывы в трансляции телерадиопрограмм

20 января с 2:00 до 11:00 на радиотелевизионной станции «Саранск» ожидаются перерывы трансляции эфирных телерадиопрограмм, связанные с плановыми профилактическими работами.

В указанное время возможны приостановки трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов - первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, а также FM-радиостанций.

Перерывы трансляции эфирных телерадиопрограмм ожидаются в Саранске, а также ряде населенных пунктов Кочкуровского, Лямбирского, Ромодановского и Старошайговского районов, принимающих сигнал с данной РТС.

Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию. Если после профилактических работ у телезрителей прием сигнала не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку приемного пользовательского оборудования и произвести повторный поиск каналов.