В России стартовал инклюзивный конкурс рисунков «Я художник — я так вижу»

Некоммерческая организация по социокультурной реабилитации «Колесо Обозрения» в партнерстве с 38 музеями России в девятый раз проводит конкурс рисунков «Я художник — я так вижу» при поддержке Фонда Президентских грантов. Участие в конкурсе открыто для детей и молодых людей с особенностями развития и здоровья в возрасте от 6 до 20 лет. В Мордовии на протяжении трех лет партнером конкурса выступает Музей Эрьзи.

Участникам проекта в этом году предстоит создать свое видение известных картин из коллекций российских и зарубежных музеев. Жюри выберет более 100 победителей. Работы победителей будут представлены на выставке в Музее Москвы летом 2025 года. Тема девятого конкурса — «Традиции и культура России в искусстве» — посвящена многообразию традиций и богатству культуры, которыми обладает наша страна.

Участники конкурса создают работы самостоятельно или в рамках развивающей программы, которая разработана организатором конкурса, приглашенными художниками и музеями-партнерами. Программа включает онлайн и офлайн мастер-классы, экскурсии и лекции для юных художников и членов их семей. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса ятаквижу.рф до 20 февраля 2025 года.

25 января в 12:00 в Музее Эрьзи состоится бесплатный мастер-класс для ребят с ограничениями здоровья и развития, где можно будет не только создать конкурсную работу, но и убедиться, что рисовать способен каждый. Подробности и регистрация на мастер-класс - 8 999 150 01 36.