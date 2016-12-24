Жителей и гостей Мордовии приглашают на фольклорно-этнографический фестиваль «За-Валенки»

25 января на центральной площади села Аксёл Темниковского района в восьмой раз пройдет фольклорно-этнографический фестиваль «За-Валенки». Этот населенный пункт с давних времен славится своими династиями мастеров по изготовлению валенок.

На фестивале будет представлен большой ассортимент валенок на разный вкус, дизайн, размер и цвет. Гостей также ждут веселые зимние конкурсы и соревнования, мастер-классы и ярмарка сувениров, выступления художественных коллективов района, национальная кухня и чаепитие.

Фестиваль начнется в 11.00 на центральной площади села (возле здания администрации). Вход свободный.