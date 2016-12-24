В Саранске пройдет бесплатный показ фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой»

18 января в 14:00 в кинотеатре «Россия» жители и гости столицы Мордовии смогут бесплатно увидеть фильм «Степан Эрьзя. Долгий путь домой».

Первый полнометражный документально-игровой фильм о гениальном скульпторе и нашем великом земляке Степане Дмитриевиче Эрьзе на четверть состоит из игровых, художественных сцен. Это первая подобная картина в российском кинематографе.

В съемках были задействованы известные российские актеры – Елизавета Арзамасова, Даниил Спиваковский. Станислав Дужников сыграл роль отца скульптора. Главную роль исполнил актер Мордовского национального драматического театра Павел Михайлов.

В этом году отмечается 95-летие образования Мордовской автономии, а удивительные творения скульптора Степана Эрьзи стали символом культурного наследия Мордовии.