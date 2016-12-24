Стартовал заключительный этап фестиваля «Театральное Приволжье»

В Приволжском федеральном округе на фестивале «Театральное Приволжье» определят лучшие постановки региональных детских и молодежных творческих коллективов. Посмотреть спектакли финалистов можно на официальном сайте фестиваля.

Мордовия на фестивале представляет две театральные постановки:

- в номинации «Детские театральные коллективы и студии» театральная студия «АРТ-театр» Саранской школы №27 со спектаклем «Все очень просто»

- в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» студенческий театр МГПУ им.М.Е. Евсевьева со спектаклем «Книга памяти».

Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса.

Победители будут объявлены 27 марта, в Международный день театра.