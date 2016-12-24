В Музее им. Эрьзи откроется выставка «Фрески времени»

17 января в Музее им. Эрьзи откроется персональная выставка московского художника Ирины Барягиной «Фрески времени». В экспозиции будет представлено более 50 избранных произведений живописи и декоративно-прикладного искусства (текстильных фресок и костюмов), созданных за последние 20 лет творческой деятельности автора.

В настоящее время многие произведения художника хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. В рамках вернисажа состоится дефиле авторской коллекции одежды Ириной Барягиной.