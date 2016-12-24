Роман Барабошкин из Саранска одержал победу во Всероссийских соревнованиях по спидвею

В минувшие выходные в Саранске на стадионе «Старт» проводились Всероссийские соревнования по мотогонкам на льду. В них приняли участие 13 спортсменов в возрасте от 16 до 21 года, среди них пятеро представляли Мордовию. Это - Владислав Захаров, Роман Барабошкин, Егор Парамонов, Руслан Смирнов и Дмитрий Велькин.



Состязания проходили 11 и 12 января по 13 заездов в день. Каждый гонщик выходил на трек по 4 раза. По итогам двухдневных заездов победителем Всероссийских соревнований по мотогонкам на льду стал Роман Барабошкин из Саранска.