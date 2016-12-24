Поздравление Главы Мордовии с Днём работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Республики Мордовия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша ежедневная работа - борьба с преступностью. Вы защищаете интересы государства и каждого человека, стоите на страже правопорядка. Верность долгу и профессионализм помогают вам поддерживать социальную стабильность в республике, способствуют экономическому развитию.

Благодарю вас за проделанную работу по выявлению экономических преступлений и нецелевому расходованию бюджетных средств. Это укрепляет доверие жителей Мордовии к государственным институтам. Уверен, вы и дальше будете проявлять принципиальность и последовательность в борьбе с преступностью и другими угрозами.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных достижений!

Глава Республики Мордовия А. Здунов