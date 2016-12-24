Саранск вновь примет всероссийские соревнования по спидвею

11 и 12 января в столице Мордовии на стадионе «Старт» пройдут всероссийские соревнования по мотогонкам на льду.

В заездах примут участие юноши 16-21 года из Саранска, Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменск-Уральского, Иркутска, Владивостока и других городов.

Мордовию представят Владислав Захаров, Роман Барабошкин, Егор Парамонов, Руслан Смирнов и Дмитрий Велькин.

Билеты на спидвей жители и гости Саранска могут приобрести на сайте Bileton и в кассах стадиона «Старт» за два дня до соревнований. Начало заездов запланировано на 12:00. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно в сопровождении родителей.