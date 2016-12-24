Поздравление Главы Мордовии с Новым годом

Уважаемые земляки!



От всей души поздравляю с наступающим Новым годом!



В этот праздничный день мы собираемся в кругу родных и близких, чтобы поздравить друг друга, поблагодарить за уходящий год и пожелать новых свершений в наступающем.



Жителям Мордовии действительно есть чем гордиться - отличными результатами в экономике, промышленности и социальной сфере, агропромышленном комплексе. Вместе мы достойно представили республику на федеральных конкурсах и спортивных площадках. Строили и ремонтировали дороги, больницы и поликлиники, школы и дома культуры, парки и скверы.



Всей республикой обеспечиваем крепкий тыл тем, кто мужественно защищает Родину - нашим землякам, которые каждый день на специальной военной операции совершают героические подвиги. Они, как и их деды и прадеды, мощной бронёй стоят на защите русской земли. Низкий поклон вам, парни, за смелость и отвагу!



В 2025-м, в Год защитника Отечества и исторической памяти в Мордовии, отметим юбилей Великой Победы. Этот праздник стал символом национальной гордости и воинской доблести. Вместе с нашей молодёжью и ветеранами будем делать всё, чтобы время не стёрло из памяти народа подвиги наших героев.



Дорогие друзья! Пусть наступающий год принесёт вам здоровье, счастье и успех во всех начинаниях! Пусть в каждой семье звучит детский смех, а рядом будут самые близкие и любимые люди! С Новым годом!





Глава Республики Мордовия А. Здунов