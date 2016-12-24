Музей Победы проведет Международный фестиваль правильного кино

С 6 по 19 января 2025 года на официальном сайте Музея Победы в online-формате пройдет IV Международный фестиваль правильного кино.

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И. Д. Воронина как участник Международного проекта «Территория Победы» проведет на своей площадке публичные бесплатные показы документальных отечественных фильмов различных жанров.

Посмотреть документальные фильмы в рамках фестиваля может каждый желающий. Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки.

Расписание показов в Мордовском краеведческом музее им. И. Д. Воронина:

13 января в 10:00 - документальный фильм «Инженер победы маршал Аганов» (12+).

Сергей Аганов являлся, возможно, самым засекреченным маршалом времен СССР. Он прошел три войны от Финляндии до Афганистана и занимался ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы. Однако выдающиеся заслуги Аганова оставались в тени из-за государственной тайны.

14 января в 10:00 - документальный фильм «Две судьбы маршала Худякова» (12+).

Маршал авиации Сергей Худяков был одним из создателей военно-воздушных сил СССР. Заслуги в Московской и Курской битвах позволили ему сделать головокружительную карьеру от полковника до маршала авиации всего за три года. Но судьба распорядилась с ним жестоко. После войны Худяков был арестован и спустя годы допросов и пыток приговорен к расстрелу. Имя маршала пытались стереть из истории, однако после смерти Сталина Худяков был полностью реабилитирован.

16 января в 10:00 – документальный фильм «Ударная сила. Оружие антитеррора» (12+).

Впервые зрители увидят уникальные кадры, отснятые одним из спецназовцев во время операции по захвату перевалочной базы террористов в одном из районов Центрального региона России. В результате этой операции были обезврежены боевики, освобождены заложники и захвачен склад с огромным количеством взрывчатки и даже контейнеров с радиоактивной начинкой.