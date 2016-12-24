«Веди родителей в музей»: стартовала праздничная акция для владельцев Пушкинской карты

С 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года пройдет уникальная акция для владельцев Пушкинской карты — «Веди родителей в музей». При покупке билета можно будет получить скидку 10% на дополнительные билеты для своих родителей. Такая возможность появится и у жителей Мордовии. Пушкинская карта выдается молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет в рамках национального проекта «Культура».

Подобный проект в 2023 году уже был реализован в центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге. Тогда дополнительная скидка мотивировала более 500 семей. А в период новогодних каникул акция станет настоящим новогодним подарком и поводом для семейного культурного досуга.

В акции участвуют 1267 учреждений культуры в 72 регионах России: крупнейшие театры, знаменитые музеи, а также региональные и городские концертные площадки. Многие учреждения культуры также разработали специальную новогоднюю программу для «семейных» посетителей.

В Мордовии молодые люди смогут купить билет для родителей со скидкой в краеведческий музей и музей им. С.Д. Эрьзи, на спектакль в Мордовский национальный драматический театр, на концерт фольклорного ансамбля «Торома» и в Центр визуального искусства.

Программа действует с 2021 года и направлена на вовлечение молодежи в культурную жизнь страны. Держатели карты имеют возможность посещать музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры за счет средств государства.