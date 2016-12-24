В Мордовии прошло торжественное открытие всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей»

Футбол для миллионов детей и взрослых - не просто игра, а образ жизни! Он объединяет абсолютно разных людей, и в России с каждым годом растет число тех, кто выбирает лучшую игру с мячом.



22 декабря в Мордовии прошло торжественное открытие третьего сезона всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей». В мероприятии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов и именитые российские футболисты: легендарный советский футбольный вратарь, заслуженный мастер спорта СССР Ринат Дасаев, заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка УЕФА 2005, первый вице-президент благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Евгений Алдонин, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года, чемпион России 2004 года Дмитрий Сычев, трёхкратный чемпион России по футболу, трёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России Георгий Щенников и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов.



«Чемпионат победителей» с 2022 года собрал уже 144 детские команды, это более двух с половиной тысяч детей из разных регионов России. На футбольном манеже центра олимпийской подготовки Мордовии в этот день собрались более 160 участников из детских домов, многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей участников СВО, а также дети с особенностями здоровья и, конечно же, зрители и футбольные болельщики.



«Приветствую вас на самом лучшем спортивном празднике футбола - это всенародно любимый вид спорта. Спасибо благотворительному фонду «Ветер добрых перемен» и Российскому футбольному союзу: самые титулованные спортсмены, лучшие в мире - сегодня в Саранске. Будем продолжать эту традицию, проводить время по-спортивному», - сказал Артём Здунов.



Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов подчеркнул: «Сегодня для вас - фестиваль радости, спорта и футбола, после которого с вами останутся непередаваемые эмоции и воспоминания на всю жизнь. Сегодня мы дома: Мордовия - это место, где тебе всегда рады. Здесь хорошо и нашему проекту, и, уверен, всем вам! Каждый из наших звезд уверенно шел к своей мечте и победил. Они верят и в вас!» Денис Игнатов поблагодарил руководство республики и всех организаторов за всестороннюю поддержку в проведении спортивного мероприятия.



Легендарный Ринат Дасаев сравнил фестиваль с популярным ранее чемпионатом «Кожаный мяч», подчеркнув его важность в первых шагах начинающих спортсменов: «Ребята, вы приобретете здесь друзей, мужество, закалку!»



«Покажите сегодня все, на что вы способны! Играйте в футбол с удовольствием, занимайтесь спортом, мечтайте и делайте все, чтобы ваши мечты сбывались! - пожелал ребятам Евгений Алдонин. - В Мордовии мы как дома, спасибо мордовской земле!»



Участников фестиваля также приветствовал председатель Ассоциации ветеранов СВО Мордовии Александр Беляйкин. Он пожелал победы сильнейшей команде фестиваля и подчеркнул: «Победа будет за нами!»



Право разыграть первый мяч выпало шестилетнему Кириллу Морщагину из Саранска. Мальчик участвовал в акции «Елка желаний». Шар с его мечтой - пообщаться со звездами футбола - снял с елки Глава Мордовии. Желание Кирилла, чей папа сейчас отстаивает интересы Родины в зоне СВО, исполнилось - за чашкой чая с мальчиком о его планах и любви к спорту поговорили настоящие звезды мирового футбола.



Также для юных футболистов прошла конференция, которую провели именитые спортсмены. А фестиваль продолжился матчами, конкурсами, автограф-сессией, гала-матчем, в котором поочередно все команды играли с командой почетных гостей, и награждением всех без исключения участников турнира.