Саранск примет Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»

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22 декабря в столице Мордовии на площадке Крытого футбольно-легкоатлетического манежа (ул. Победы, 3Б) откроется Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей».
В футбольном фестивале принимают участие детские команды - на поле выйдут ребята из детских домов, социально-реабилитационных центров и оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. По доброй традиции на турнир приезжают звезды российского футбола.
В этом году за победу будут бороться 8 команд. Юных футболистов ждут матчи группового этапа и в формате плей-офф, дуэли в конкурсе «Король пенальти» и встреча с легендарным футбольным тренером Олегом Романцевым.
Завершит футбольный фестиваль гала-матч между юными спортсменами и звездами российского футбола. В составе профессиональной команды сыграют - Евгений Алдонин, Георгий Щенников и Дмитрий Сычев.
Для участия в фестивале также приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья. Они будут играть в футбол в компании спортивных звезд.
Фестиваль организован благотворительным фондом «Ветер Добрых Перемен» при поддержке нацпроекта «Демография».
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