Малый и средний бизнес Мордовии может воспользоваться новым инструментом развития

Предприниматели Мордовии могут принять участие во Всероссийском рейтинге «Индекс дела». Он организован АНО «Национальное агентство «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития России.

«Индекс дела» - новый системный инструмент, который поможет бизнесу:

- получить объективную оценку своей деятельности

- получить отличительные отметки и знаки качества за свои заслуги

- подтвердить положительную репутацию, сформировать лояльную аудиторию вокруг своего бизнеса

- попасть в ТОП-100 российский компаний

- получить возможность взаимодействия с крупным бизнесом

- пройти актуальные образовательные курсы и получать на спецусловиях доступ к бизнес-продуктам.

Узнать подробности и подать заявку можно уже сейчас на сайте: индексдела.рф.

Заявки принимаются до 31 января 2025 года.





