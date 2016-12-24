Малый и средний бизнес Мордовии может воспользоваться новым инструментом развития

«Вы – символ нашего единения!»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
Предприниматели Мордовии могут принять участие во Всероссийском рейтинге «Индекс дела». Он организован АНО «Национальное агентство «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития России.
«Индекс дела» - новый системный инструмент, который поможет бизнесу:
- получить объективную оценку своей деятельности
- получить отличительные отметки и знаки качества за свои заслуги
- подтвердить положительную репутацию, сформировать лояльную аудиторию вокруг своего бизнеса
- попасть в ТОП-100 российский компаний
- получить возможность взаимодействия с крупным бизнесом
- пройти актуальные образовательные курсы и получать на спецусловиях доступ к бизнес-продуктам.
Узнать подробности и подать заявку можно уже сейчас на сайте: индексдела.рф.
Заявки принимаются до 31 января 2025 года.
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