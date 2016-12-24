В Мордовии стартовал муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО

«У вас очень крутая команда»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
18 декабря в республике стартовал муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Участие в олимпиаде принимают школьники 8-11 классов и учащиеся 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования.
В этом году олимпиада проходит по четырем направлениям:
- Робототехника
- Решение изобретательских задач
- Конкурс «Управление и программирование БПЛА»
- Игра «Что? Где? Когда?».
Лучшие учащиеся по итогам муниципальных соревнований получат приглашения на региональный этап олимпиады, который пройдет в январе 2025 года.
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