В Мордовии стартовал муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО

18 декабря в республике стартовал муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Участие в олимпиаде принимают школьники 8-11 классов и учащиеся 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования.

В этом году олимпиада проходит по четырем направлениям:

- Робототехника

- Решение изобретательских задач

- Конкурс «Управление и программирование БПЛА»

- Игра «Что? Где? Когда?».

Лучшие учащиеся по итогам муниципальных соревнований получат приглашения на региональный этап олимпиады, который пройдет в январе 2025 года.