Мордовский туристический маршрут представлен на портале Путешествуй.рф

АНО «Национальные приоритеты» и Минэкономразвития России запустили коммуникационную кампанию в поддержку зимних путешествий по стране. На портале Путешествуй.рф национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» собрано более 200 сценариев и идей для поездок по стране в холодное время года.

В подборке представлены самые разные варианты для семейного, познавательного, спортивного туризма и спокойного отдыха: горнолыжные курорты и трассы, марафоны на льду, гонки на собачьих упряжках, путешествия в зимнюю сказку, лучшие спа-отели и санатории для оздоровления и перезагрузки, а также популярные локации и места, чтобы увидеть северное сияние.

Мордовия на портале Путешествуй.рф представляет тур выходного дня «Зов Торамы», который в 2022 году получил статус национального туристического маршрута России. Тур знакомит путешественников с самобытной культурой мордовского народа.

Гостей республики приглашают по аутентичным местам Саранска, сел Подлесная Тавла и Старая Теризморга. Это удобный вариант познакомиться с основным достопримечательностями нашего региона по двух или трехдневной программе.

В рамках развития маршрута в столице Мордовии создана сеть фуд-траков с национальной кухней, летняя этно-терраса, новая туристическая локация «Гостиный ряд», а также закуплены радиогиды. Зимой основная программа дополняется новогодним настроением – туристов ждет посещение резиденции мордовского Деда Мороза «ЯкшамАтя».

Программа пользуется популярностью. Ближайший тур 3-5 января полностью выкуплен. Следующая группа запланирована на 21-23 февраля 2025 года.

Узнать о популярных местах и форматах отдыха в России можно по ссылке: https://clck.ru/3FHb2s. На портале представлены готовые идеи поездок на новогодние праздники, в выходные, маршруты для автопутешествий или варианты национальных туристических маршрутов.