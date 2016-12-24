В рамках нацпроекта «Демография» в Мордовии возводятся объекты спортивной инфраструктуры

Спорт – норма жизни» - один из пяти республиканских проектов национального проекта «Демография». К его реализации в Мордовии приступили в 2019 году. Основной целью стало создание возможностей для массовых занятий физкультурой и спортом. Сейчас уровень обеспеченности жителей республики спортивными сооружениями составляет более 83%.

За пять лет было создано несколько объектов спортивной инфраструктуры. Один из самых масштабных – открытый BMX-трек с двухуровневым фристайл-парком. Это уникальное для России сооружение, которое не имеет аналогов по своему уровню и соответствует нормам для проведения спортивных состязаний по олимпийским дисциплинам. Длина трассы составляет 450 м, есть 2 стартовые горы, отдельная тренировочная трасса, трибуны рассчитаны на 970 посадочных мест.

В Саранске также провели реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса: отремонтировали биатлонный стадион, мост при въезде, построили помещение для подготовки стрельбища, закупили необходимое оборудование.

На базе стадиона «Мордовия-Арена» открыли Центр хоккея площадью более 1000 кв.м. Его оборудовали синтетическим ледовым покрытием, которое отличается высокой износостойкостью, отличным скольжением и простотой в эксплуатации. Появились также интерактивные тренажеры для оттачивания хоккейных навыков.

Спортивные объекты возвели и в нескольких районах Мордовии, а для вовлечения жителей республики в подготовку к выполнению нормативов ГТО установили 28 малых спортивных площадок. Кроме того, в рамках нацпроекта для спортивных школ олимпийского резерва приобреталось оборудование и инвентарь.