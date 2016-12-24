Артём Здунов поздравил коллектив ЛВЗ «Саранский» со 125-летием предприятия

Глава Мордовии Артём Здунов 12 декабря принял участие в торжественном мероприятии по случаю 125-летия ЛВЗ «Саранский». Это одно из старейших предприятий республики, а сейчас - один из крупнейших налогоплательщиков региона.



Артём Здунов подчеркнул: главное богатство завода - люди, которые трудились и трудятся на производстве, те, кто сегодня уверенно ведет предприятие по рынку. Благодаря им ЛВЗ «Саранский» находится в постоянном развитии, продолжает наращивать объемы производства, расширять ассортимент. Развивается производство экологически чистой продукции: завод - единственный в мире обладатель сразу трех органик-сертификаций в соответствии с требованиями Национального органического стандарта. Постоянно расширяется география поставок - это Китай, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Великобритания. Глава Мордовии поблагодарил коллектив за постоянную поддержку участников СВО и их семей.



«Сейчас это основная задача для всех нас, для всей республики», - подчеркнул Артём Здунов.



Коллектив предприятия поздравили также Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, начальник управления разрешительной деятельности Росалкогольтабакконтроля Ольга Евтеева, министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин, представитель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» Владимир Руженков, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, советник губернатора Нижегородской области, лауреат Государственной премии Республики Мордовия Николай Шкилев.



На торжественном собрании чествовали трудовые династии - их здесь очень много, завод гордится ими.



«Наши трудовые династии вносят большой вклад в развитие производства, передавая знания и опыт из поколения в поколение», - отметил директор ЛВЗ «Саранский» Кирилл Чапайкин.



Председатель совета ветеранов холдинга «МордовАлкоПром» Валентина Бучумова, которая проработала на предприятии 43 года и долгое время возглавляла его, сказала: «Мы гордимся сегодняшним руководством производства. Спасибо, что не забываете нас, ветеранов».



Генеральный директор холдинга «МордовАлкоПром» Евгений Сидоров поблагодарил всех гостей торжественного собрания за поздравления и подчеркнул, что предприятие отмечает свое 125-летие важными социальными проектами совместно с городскими властями и Правительством республики, а также значимой поддержкой наших бойцов в зоне СВО.