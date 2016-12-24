Сотрудник Мордовского спецназа Росгвардии стал победителем Чемпионата ПФО по силовому троеборью

В городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл завершился Чемпионат Приволжского федерального округа по троеборью. В соревнованиях принимали участие более 180 спортсменов из 14 регионов. Мордовию в категории до 83 килограмм представлял сотрудник ОМОН «Аркуда» лейтенант полиции Денис Ч.

По итогам турнира росгвардеец занял 1 место, набрав по сумме троеборья 670 кг. (присед – 245 кг., жим лежа – 175 кг., становая тяга – 250 кг.).

В командном зачете троеборцы из Мордовии поднялись на высшую ступень пьедестала. Победители и призеры соревнований были награждены дипломами и медалями.

По информации территориального управления Росгвардии, победивший на соревнованиях сотрудник ОМОН «Аркуда» выступит на Чемпионате России, который пройдет в июне 2025 года в Мурманске.