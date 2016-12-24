Президент России наградил троих жителей Мордовии

«У вас очень крутая команда»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена режиссер-постановщик государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный театр кукол Республики Мордовия» Лилия Владимировна Шахова. На счету Лилии Шаховой больше 50 поставленных спектаклей.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена машинисту электропоезда моторвагонного депо Рузаевка Куйбышевской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Владимиру Викторовичу Сирчеву. 33 года Владимир Сирчев обеспечивает комфортные условия для пассажиров.
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия Светлане Вячеславовне Гагариной. Педагог воспитала большое количество призеров и победителей школьных олимпиад.
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В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
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