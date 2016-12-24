Поздравление Главы Мордовии с Днём добровольца

«Агропромышленный комплекс – флагман экономики Мордовии»
В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Дорогие друзья! Уважаемые представители волонтёрского движения Республики Мордовия!
От всей души поздравляю вас с Днём добровольца!
Это праздник неравнодушных людей, готовых в любое время прийти на помощь, способных на бескорыстные поступки. По зову сердца мордовские добровольцы собирают гуманитарную помощь для наших бойцов, поддерживают их семьи. Волонтёры первыми откликаются на поиски пропавших людей и заботятся об исторических памятниках. Они делают наш мир добрее и лучше!
В Мордовии в добровольчество вовлечены представители самых разных поколений и профессий - от школьников и студентов до людей «серебряного возраста». Спасибо всем за отзывчивость и милосердие, за вашу подвижническую деятельность!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном деле!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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