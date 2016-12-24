Поздравление Главы Мордовии с Днём добровольца

Дорогие друзья! Уважаемые представители волонтёрского движения Республики Мордовия!

От всей души поздравляю вас с Днём добровольца!

Это праздник неравнодушных людей, готовых в любое время прийти на помощь, способных на бескорыстные поступки. По зову сердца мордовские добровольцы собирают гуманитарную помощь для наших бойцов, поддерживают их семьи. Волонтёры первыми откликаются на поиски пропавших людей и заботятся об исторических памятниках. Они делают наш мир добрее и лучше!

В Мордовии в добровольчество вовлечены представители самых разных поколений и профессий - от школьников и студентов до людей «серебряного возраста». Спасибо всем за отзывчивость и милосердие, за вашу подвижническую деятельность!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном деле!

Глава Республики Мордовия А. Здунов