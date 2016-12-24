Футбольный клуб «МГУ-Талина» занял второе место в Чемпионате Национальной студенческой лиги

В заключительном матче команда из Мордовии обыграла соперников из Татарстана со счетом 1:0 и заняла вторе место в Чемпионате Национальной студенческой футбольной лиги группы «А».

Успешное выступление позволило «огаревцам» войти в топ-6 команд. Теперь они будут выступать в Суперлиге им. И. Гамулы.