Футбольный клуб «МГУ-Талина» занял второе место в Чемпионате Национальной студенческой лиги

«У вас очень крутая команда»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
В заключительном матче команда из Мордовии обыграла соперников из Татарстана со счетом 1:0 и заняла вторе место в Чемпионате Национальной студенческой футбольной лиги группы «А».
Успешное выступление позволило «огаревцам» войти в топ-6 команд. Теперь они будут выступать в Суперлиге им. И. Гамулы.
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В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
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