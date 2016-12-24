Школы искусств Мордовии оснащаются новыми инструментами и оборудованием

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» школы искусств Мордовии обновляют музыкальные инструменты и другие принадлежности для творчества. Так, в 2024 году четыре образовательных учреждения культуры приобрели новое оборудование, среди них и Детская музыкальная школа №4 имени Л. Воинова.

Ученики постигают все тонкости игры на новых музыкальных инструментах. В их распоряжении теперь флейта, кларнет, саксофон, труба, валторна, ксилофон, пианино, скрипка и виолончель. Приобрели и народные инструменты: баян, аккордеон, балалайки и домры. Для обучения современным направлениям музыки закупили барабанную установку, синтезатор и электрогитару. Обновили пюпитры.

Также в учебное заведение закупили акустическую систему, микшерный пульт, микрофоны, стойки, радиосистему, усилитель, мониторы и учебную литературу.

Музыкальные инструменты и другое оборудование стали хорошей базой для приобретения новых знаний и развития способностей учеников музыкальной школы.