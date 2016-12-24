В Саранске назвали победителей открытого первенства городского округа по армрестлингу

30 ноября в Саранске прошло открытое первенство городского округа по армрестлингу среди женщин и мужчин, а также среди юниоров до 21 года. В соревнованиях в различных весовых категориях приняли участие 120 спортсменов в составе 20 команд.

По информации городской Администрации, в абсолютной весовой категории все призовые места заняли представители Спортивного клуба «Вымпел».

В общекомандном зачете места распределились следующим образом:



1 место – Спортивный клуб «Вымпел» г.Саранск

2 место – МГПУ им.М.Е.Евсевьева

3 место – Саранский строительный техникум.