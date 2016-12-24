В Саранске назвали победителей открытого первенства городского округа по армрестлингу

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30 ноября в Саранске прошло открытое первенство городского округа по армрестлингу среди женщин и мужчин, а также среди юниоров до 21 года. В соревнованиях в различных весовых категориях приняли участие 120 спортсменов в составе 20 команд.
По информации городской Администрации, в абсолютной весовой категории все призовые места заняли представители Спортивного клуба «Вымпел».
В общекомандном зачете места распределились следующим образом:
1 место – Спортивный клуб «Вымпел» г.Саранск
2 место – МГПУ им.М.Е.Евсевьева
3 место – Саранский строительный техникум.
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